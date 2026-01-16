New York: in forte denaro Micron Technology

produttore di microchip

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il, che mostra una salita bruciante del 7,76% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 368,2 USD con primo supporto visto a 354,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 346,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)