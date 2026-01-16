Milano 16:42
New York: in forte denaro Micron Technology

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di microchip, che mostra una salita bruciante del 7,76% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Micron Technology rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo di Micron Technology confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 368,2 USD con primo supporto visto a 354,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 346,9.

