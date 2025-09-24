Parigi: si concentrano le vendite su LVMH

(Teleborsa) - Rosso per la holding francese
, che sta segnando un calo dell'1,99%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a LVMH
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di breve periodo della multinazionale del lusso
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 518,9 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 509,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 528,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)