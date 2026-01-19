Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Parigi: sell-off per LVMH

Migliori e peggiori
Parigi: sell-off per LVMH
(Teleborsa) - Si muove in perdita la holding francese, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,15% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di LVMH rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Analizzando lo scenario della multinazionale del lusso si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 579,2 Euro. Prima resistenza a 589,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 574,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```