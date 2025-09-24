Milano 11:21
42.367 -0,26%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 11:21
9.211 -0,13%
Francoforte 11:19
23.583 -0,12%

Piazza Affari: balza in avanti Cembre

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,31%.

La tendenza ad una settimana di Cembre è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Cembre mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 52,63 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 53,53. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 52,07.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
