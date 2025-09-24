Piazza Affari: balza in avanti Cembre

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,31%.
La tendenza ad una settimana di Cembre
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Cembre
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 52,63 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 53,53. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 52,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)