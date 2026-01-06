Milano 14:56
46.029 +0,40%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:56
10.111 +1,07%
Francoforte 14:55
24.947 +0,31%

Piazza Affari: scambi in positivo per Avio

Balza in avanti l'azienda aerospaziale italiana, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,91%.
