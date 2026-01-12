Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:28
25.830 +0,25%
Dow Jones 20:28
49.506 0,00%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Pharmanutra
Balza in avanti il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,91%.
