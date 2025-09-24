Milano
Mercoledì 24 Settembre 2025, ore 17.31
Vendita case nuove USA in agosto
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
24 settembre 2025 - 16.05
USA,
Vendita case nuove in agosto pari a 800K unità
, in aumento rispetto al precedente 664K unità (la previsione era 650K unità).
