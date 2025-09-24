Milano 17:14
Vendita case nuove USA in agosto

Vendita case nuove USA in agosto
USA, Vendita case nuove in agosto pari a 800K unità, in aumento rispetto al precedente 664K unità (la previsione era 650K unità).
