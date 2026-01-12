Appuntamenti macroeconomici: settimana del 12 gennaio 2026

(Teleborsa) - Lunedì 12/01/2026
10:30 Unione Europea
: Indice Sentix (atteso -5,1 punti; preced. -6,2 punti) Martedì 13/01/2026
00:50 Giappone
: Partite correnti (atteso 3.594 Mld ¥; preced. 2.834 Mld ¥)
14:30 USA
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)
14:30 USA
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,7%; preced. 2,7%)
16:00 USA
: Vendita case nuove
16:00 USA
: Vendita case nuove, mensile (preced. 20,5%)
16:00 USA
: Vendita case nuove (atteso 715K unità; preced. 800K unità)
16:00 USA
: Vendita case nuove, mensile Mercoledì 14/01/2026
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. -10%)
14:30 USA
: Partite correnti, trimestrale (atteso -240 Mld $; preced. -251,3 Mld $)
14:30 USA
: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,7%)
14:30 USA
: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0%)
14:30 USA
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,5%)
16:00 USA
: Vendita case esistenti (atteso 4,24 Mln unità; preced. 4,13 Mln unità)
16:00 USA
: Vendita case esistenti, mensile (preced. 0,5%)
16:00 USA
: Scorte industria, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)
16:00 USA
: Vendite industria, mensile (preced. 0%)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,83 Mln barili) Giovedì 15/01/2026
00:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)
08:00 Germania
: Prezzi ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
08:00 Germania
: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 1,5%)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 1,1%)
08:00 Regno Unito
: Bilancia commerciale beni (atteso -20,4 Mld £; preced. -22,54 Mld £)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, annuale (atteso -0,8%; preced. -0,8%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,8%; preced. 0,9%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 3%)
10:00 Italia
: Produzione industriale, annuale (preced. -0,3%)
10:00 Italia
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. -1%)
11:00 Unione Europea
: Bilancia commerciale (atteso 15,2 Mld Euro; preced. 18,4 Mld Euro)
11:00 Unione Europea
: Produzione industriale, mensile (atteso 0%; preced. 0,8%)
11:00 Unione Europea
: Produzione industriale, annuale (atteso 1,9%; preced. 2%)
12:00 Italia
: Bilancia commerciale globale (atteso 5,2 Mld Euro; preced. 4,16 Mld Euro)
14:30 USA
: Prezzi import, mensile (preced. 0%)
14:30 USA
: PhillyFed (atteso -2,9 punti; preced. -10,2 punti)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 210K unità; preced. 208K unità)
14:30 USA
: Prezzi export, mensile (preced. 0%)
14:30 USA
: Empire State Index (atteso 1,1 punti; preced. -3,9 punti)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -119 Mld piedi cubi) Venerdì 16/01/2026
08:00 Germania
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,8%; preced. 2,3%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. -0,2%)
10:00 Italia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,2%; preced. 1,1%)
10:00 Italia
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,2%)
15:15 USA
: Produzione industriale, annuale (preced. 2,5%)
15:15 USA
15:15 USA
: Produzione industriale, annuale (preced. 2,5%)
15:15 USA
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)