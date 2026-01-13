Milano
Martedì 13 Gennaio 2026, ore 18.55
USA, Vendita case nuove (MoM) in ottobre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
13 gennaio 2026 - 16.05
USA,
Vendita case nuove in ottobre su base mensile (MoM) -0,1%
, in calo rispetto al precedente +3,8%.
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
