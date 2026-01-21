Milano 17:35
Vendita case in corso USA (MoM) in dicembre

Vendita case in corso USA (MoM) in dicembre
USA, Vendita case in corso in dicembre su base mensile (MoM) -9,3%, in calo rispetto al precedente +3,3% (la previsione era -0,3%).
