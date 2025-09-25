Appuntamenti macroeconomici del 25 settembre 2025

(Teleborsa) - Giovedì 25/09/2025
08:00 Germania
: Indice GFK (atteso -23,3 punti; preced. -23,6 punti)
08:45 Francia
: Fiducia consumatori, mensile (atteso 87 punti; preced. 87 punti)
10:00 Unione Europea
: M3, annuale (atteso 3,3%; preced. 3,4%)
14:30 USA
: PIL, trimestrale (atteso 3,3%; preced. -0,5%)
14:30 USA
: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 233K unità; preced. 231K unità)
14:30 USA
: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,3%; preced. -2,8%)
16:00 USA
: Vendita case esistenti (atteso 3,96 Mln unità; preced. 4,01 Mln unità)
16:00 USA
: Vendita case esistenti, mensile (preced. 2%)
16:30 USA
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 76 Mld piedi cubi; preced. 90 Mld piedi cubi)