Appuntamenti macroeconomici del 20 gennaio 2026

(Teleborsa) - Martedì 20/01/2026
08:00 Germania
: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. 0%)
08:00 Germania
: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,4%; preced. -2,3%)
08:00 Regno Unito
: Tasso disoccupazione (atteso 5%; preced. 5,1%)
08:00 Regno Unito
: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 18,8K unità; preced. 20,1K unità)
10:00 Unione Europea
: Partite correnti Zona Euro (atteso 20,3 Mld Euro; preced. 25,7 Mld Euro)
11:00 Germania
: Indice ZEW (atteso 49,9 punti; preced. 45,8 punti)
11:00 Unione Europea
: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0,9%)