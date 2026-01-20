Milano 19-gen
45.196 0,00%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 19-gen
10.195 0,00%
Francoforte 19-gen
24.959 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 20 gennaio 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

(Teleborsa) -
Martedì 20/01/2026
08:00 Germania: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. 0%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,4%; preced. -2,3%)
08:00 Regno Unito: Tasso disoccupazione (atteso 5%; preced. 5,1%)
08:00 Regno Unito: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 18,8K unità; preced. 20,1K unità)
10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (atteso 20,3 Mld Euro; preced. 25,7 Mld Euro)
11:00 Germania: Indice ZEW (atteso 49,9 punti; preced. 45,8 punti)
11:00 Unione Europea: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0,9%)


