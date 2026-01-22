Appuntamenti macroeconomici del 22 gennaio 2026

(Teleborsa) - Giovedì 22/01/2026
00:50 Giappone
: Bilancia commerciale (atteso 357 Mld ¥; preced. 316,7 Mld ¥)
14:30 USA
: PIL, trimestrale (atteso 4,3%; preced. 3,8%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 209K unità; preced. 198K unità)
16:00 Unione Europea
: Fiducia consumatori (atteso -13 punti; preced. -13,1 punti)
16:00 USA
: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%)
16:00 USA
: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (atteso -82 Mld piedi cubi; preced. -71 Mld piedi cubi)