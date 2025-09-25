Milano 17:35
42.242 -0,43%
Nasdaq 19:30
24.368 -0,55%
Dow Jones 19:30
45.952 -0,37%
Londra 17:35
9.214 -0,39%
Francoforte 17:35
23.535 -0,56%

Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,39%

Il FTSE 100 termina a 9.213,98 punti

Londra porta a casa un calo dello 0,39%, con chiusura a 9.213,98 punti.
