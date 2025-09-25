Milano 17:19
42.233 -0,45%
Nasdaq 17:19
24.405 -0,40%
Dow Jones 17:19
46.053 -0,15%
Londra 17:19
9.224 -0,29%
Francoforte 17:19
23.535 -0,56%

Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in flessione dello 0,74%

Il Nasdaq-100 esordisce a 24.321,73 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in flessione dello 0,74%
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un decremento dello 0,74%, a quota 24.321,73 in apertura.
Condividi
```