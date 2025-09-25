Milano
17:19
42.233
-0,45%
Nasdaq
17:19
24.405
-0,40%
Dow Jones
17:19
46.053
-0,15%
Londra
17:19
9.224
-0,29%
Francoforte
17:19
23.535
-0,56%
Giovedì 25 Settembre 2025, ore 17.36
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in flessione dello 0,74%
Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in flessione dello 0,74%
Il Nasdaq-100 esordisce a 24.321,73 punti
In breve
,
Finanza
25 settembre 2025 - 15.33
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un decremento dello 0,74%, a quota 24.321,73 in apertura.
Argomenti trattati
USA
(444)
·
Nasdaq 100
(122)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,40%
