Enel partecipa all'ottantesima Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York

Enel

(Teleborsa) - Ilha partecipato all'e allaattualmente in corso a New York, che hanno coinvolto leader provenienti da tutto il mondo.Il top management di Enel ha preso parte a incontri di alto profilo, sottolineando l’del Gruppo ade laattraverso latra il settoree quello. Enel ha evidenziato ilnel plasmare un'economia globale resiliente e nel promuovere laattraverso"La nostra partecipazione all'ottantesima Assemblea Generale delle Nazioni Unite e alla UN High Level Week riflette il costante impegno di Enel per un. Come dimostrato dalla nostra strategia basata sulla, la transizione energetica è in grado di creare valore di lungo termine per tutti gli stakeholder. Forti della nostra riconosciuta esperienza, riteniamo che la collaborazione tra pubblico e privato sia essenziale pernecessari all’ulterioree delle. Affinché ciò sia possibile, in particolare nei Paesi emergenti, servono infatti, quadri normativi che tengano conto dei rischi climatici e processi autorizzativi semplificati. È in questo modo che si può realizzare una transizione energetica giusta e a prova di futuro", ha dichiarato, Amministratore Delegato del Gruppo Enel.Il Gruppo Enel ha partecipato il 22 settembre allo, organizzato dallo UN Global Compact su iniziativa del Segretario Generale delle Nazioni Unite. L'evento ha riunito un gruppo selezionato di 50 alti dirigenti di aziende globali, capi di governo e rappresentanti delle Nazioni Unite per una tavola rotonda incentrata sull'delper una crescita economica sostenibile.Tra gli eventi a cui ha partecipato laspicca inoltre il, l'iniziativa di punta del Global Compact Legal Council co-presieduto da Enel che ha riunito 60 alti dirigenti aziendali per un dibattito su temi strategici e legali legati allae alla, al fine di rafforzare la resilienza dei business eEnel ha inoltre sponsorizzato la pubblicazione del, un report che fa luce sulla rapida evoluzione dellenel quale è presentato anche un case study del Gruppo.