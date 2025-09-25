Enel partecipa all'ottantesima Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York

(Teleborsa) - Il Gruppo Enel
ha partecipato all'ottantesima Assemblea Generale delle Nazioni Unite
e alla UN High Level Week
attualmente in corso a New York, che hanno coinvolto leader provenienti da tutto il mondo.
Il top management di Enel ha preso parte a incontri di alto profilo, sottolineando l’impegno attivo
del Gruppo ad accelerare gli investimenti sostenibili
e la crescita inclusiva
attraverso la collaborazione
tra il settore pubblico
e quello privato
. Enel ha evidenziato il ruolo vitale delle imprese
nel plasmare un'economia globale resiliente e nel promuovere la transizione energetica
attraverso partnership strategiche
.
"La nostra partecipazione all'ottantesima Assemblea Generale delle Nazioni Unite e alla UN High Level Week riflette il costante impegno di Enel per un futuro a zero emissioni. Come dimostrato dalla nostra strategia basata sulla sostenibilità finanziaria e ambientale, la transizione energetica è in grado di creare valore di lungo termine per tutti gli stakeholder. Forti della nostra riconosciuta esperienza, riteniamo che la collaborazione tra pubblico e privato sia essenziale per sbloccare gli investimenti necessari all’ulteriore sviluppo delle infrastrutture di rete e delle energie rinnovabili. Affinché ciò sia possibile, in particolare nei Paesi emergenti, servono infatti politiche trasparenti, quadri normativi che tengano conto dei rischi climatici e processi autorizzativi semplificati. È in questo modo che si può realizzare una transizione energetica giusta e a prova di futuro
", ha dichiarato Flavio Cattaneo
, Amministratore Delegato del Gruppo Enel.
Il Gruppo Enel ha partecipato il 22 settembre allo UN Private Sector Forum
, organizzato dallo UN Global Compact su iniziativa del Segretario Generale delle Nazioni Unite. L'evento ha riunito un gruppo selezionato di 50 alti dirigenti di aziende globali, capi di governo e rappresentanti delle Nazioni Unite per una tavola rotonda incentrata sull'accelerazione dei finanziamenti e degli investimenti
del settore privato
per una crescita economica sostenibile.
Tra gli eventi a cui ha partecipato la delegazione Enel
spicca inoltre il "Dilemmas Forum"
, l'iniziativa di punta del Global Compact Legal Council co-presieduto da Enel che ha riunito 60 alti dirigenti aziendali per un dibattito su temi strategici e legali legati alla sostenibilità
e alla leadership responsabile
, al fine di rafforzare la resilienza dei business e creare valore di lungo termine
.
Enel ha inoltre sponsorizzato la pubblicazione del "Legal Insights for Business Leaders"
, un report che fa luce sulla rapida evoluzione delle normative globali sulla sostenibilità
nel quale è presentato anche un case study del Gruppo.