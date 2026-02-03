Enel, buyback per 3,8 milioni di euro

(Teleborsa) - Enel
ha comunicato di aver acquistato
, tra il 26 e il 30 gennaio 2026, nell'ambito del programma di buyback, complessivamente 414.000 azioni proprie
, al prezzo medio ponderato di 9,1802 euro per azione, per un controvalore
di 3.800.598,900 euro
.
L'operazione segue l'annuncio del 9 gennaio
2026 sull'avvio del buyback, autorizzato dall'Assemblea del 22 maggio 2025 per il Piano LTI 2025.
Dall'inizio del Programma, Enel ha acquistato 1.738.200 azioni proprie per un controvalore complessivo di 15.717.362,820 euro.
Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene al 30 gennaio complessivamente 135.293.075 azioni proprie, pari all'1,3307% circa del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, frazionale rialzo per il gruppo energetico
, che mette a segno un modesto profit a +0,99%.