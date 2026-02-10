Enel, acquistate azioni proprie per oltre 3,4 milioni di euro

Enel

gruppo energetico

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 2 e il 6 febbraio 2026, nell'ambito del programma di buyback, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 9,4433 euro per azione, per undiL'operazione segue l'annuncio del 9 gennaio 2026 sull'avvio del buyback autorizzato dall'Assemblea del 22 maggio 2025 per il Piano LTI 2025.Dall'inizio del Programma, Enel ha acquistato 2.103.200 azioni proprie per un controvalore complessivo di 19.164.181,920 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene al 6 febbraio complessivamente 135.658.075 azioni proprie, pari all'1,3343% circa del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, modesto guadagno per il, che avanza di poco a +0,95%.