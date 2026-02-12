Piazza Affari: performance negativa per Enel

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo energetico
, che presenta una flessione del 3,22% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Enel
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico del più grande operatore elettrico d'Italia
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9,67 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 9,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10,04.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)