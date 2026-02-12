Milano 13:40
46.659 +0,32%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 13:40
10.485 +0,12%
Francoforte 13:40
25.196 +1,37%

Piazza Affari: performance negativa per Enel

Migliori e peggiori, Energia
Piazza Affari: performance negativa per Enel
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo energetico, che presenta una flessione del 3,22% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Enel rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico del più grande operatore elettrico d'Italia è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9,67 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 9,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10,04.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```