Piazza Affari: performance negativa per Enel

gruppo energetico

Enel

FTSE MIB

più grande operatore elettrico d'Italia

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 3,22% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo status tecnico delè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9,67 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 9,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10,04.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)