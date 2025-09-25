Milano 12:18
42.342 -0,19%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 12:18
9.229 -0,23%
Francoforte 12:18
23.514 -0,65%

Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Construction & Materials
Il Comparto costruzioni europeo perde lo 0,97%, continuando la seduta a 755,83 punti.
Condividi
```