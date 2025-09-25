Francoforte: andamento sostenuto per Rational Aktiengesellschaft

Rational Aktiengesellschaft

(Teleborsa) - Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,79%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 654,2 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 679,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 645,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)