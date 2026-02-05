Francoforte: in rally Rational Aktiengesellschaft

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Rational Aktiengesellschaft
, che mostra una salita bruciante dell'11,43% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rational Aktiengesellschaft
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rational Aktiengesellschaft
rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Rational Aktiengesellschaft
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 764,3 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 725,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 709,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)