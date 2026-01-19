Milano 17:35
Francoforte: rosso per Rational Aktiengesellschaft

(Teleborsa) - Pressione su Rational Aktiengesellschaft, che tratta con una perdita del 3,56%.

La tendenza ad una settimana di Rational Aktiengesellschaft è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Rational Aktiengesellschaft. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 647 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 632,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 627,5.

