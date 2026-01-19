Francoforte: rosso per Rational Aktiengesellschaft

Rational Aktiengesellschaft

(Teleborsa) - Pressione su, che tratta con una perdita del 3,56%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 647 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 632,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 627,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)