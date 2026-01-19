Francoforte: rosso per Rational Aktiengesellschaft

(Teleborsa) - Pressione su Rational Aktiengesellschaft
, che tratta con una perdita del 3,56%.
La tendenza ad una settimana di Rational Aktiengesellschaft
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Rational Aktiengesellschaft
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 647 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 632,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 627,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)