Francoforte: scambi al rialzo per Rational Aktiengesellschaft

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Rational Aktiengesellschaft
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,58%.
Il trend di Rational Aktiengesellschaft
mostra un andamento in sintonia con quello del Germany MDAX
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Rational Aktiengesellschaft
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 642,2 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 656,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 632,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)