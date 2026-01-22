Milano 11:33
44.947 +1,03%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 11:33
10.213 +0,74%
Francoforte 11:33
24.875 +1,28%

Francoforte: scambi al rialzo per Rational Aktiengesellschaft

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Rational Aktiengesellschaft, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,58%.

Il trend di Rational Aktiengesellschaft mostra un andamento in sintonia con quello del Germany MDAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Rational Aktiengesellschaft, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 642,2 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 656,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 632,8.

