Francoforte: giornata depressa per Hensoldt

(Teleborsa) - Rosso per Hensoldt, che sta segnando un calo del 2,19%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Hensoldt mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,33%, rispetto a +0,05% del Germany MDAX).


La tendenza di breve di Hensoldt è in rafforzamento con area di resistenza vista a 103,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 101,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 104,5.

