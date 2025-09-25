Francoforte: giornata depressa per Hensoldt

(Teleborsa) - Rosso per Hensoldt
, che sta segnando un calo del 2,19%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Hensoldt
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,33%, rispetto a +0,05% del Germany MDAX
).
La tendenza di breve di Hensoldt
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 103,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 101,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 104,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)