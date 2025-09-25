Milano 14:55
Francoforte: in calo Merck KGaA

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia farmaceutica tedesca, in flessione del 2,27% sui valori precedenti.

L'andamento di Merck KGaA nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico della società chimico-farmaceutica perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 104,8 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 107,4. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 103,9.

