Francoforte: in calo Merck KGaA

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia farmaceutica tedesca
, in flessione del 2,27% sui valori precedenti.
L'andamento di Merck KGaA
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico della società chimico-farmaceutica
perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 104,8 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 107,4. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 103,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)