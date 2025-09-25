Milano 14:56
42.162 -0,62%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 14:56
9.206 -0,48%
Francoforte 14:56
23.407 -1,10%

Francoforte: risultato positivo per Commerzbank

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Commerzbank
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca tedesca, con una variazione percentuale dell'1,85%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Commerzbank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,13%, rispetto a +0,63% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Lo status tecnico di medio periodo della banca d'affari ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 33,46 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 34,4, mentre il primo supporto è stimato a 32,52.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```