Francoforte: risultato positivo per Commerzbank

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca tedesca
, con una variazione percentuale dell'1,85%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Commerzbank
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,13%, rispetto a +0,63% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Lo status tecnico di medio periodo della banca d'affari
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 33,46 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 34,4, mentre il primo supporto è stimato a 32,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)