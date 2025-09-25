Francoforte: scambi negativi per Sartorius

produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica

DAX

Sartorius

indice della Borsa di Francoforte

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso del 2,19%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 201,1 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 196,8. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 195,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)