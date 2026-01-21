Milano 14:22
44.145 -1,27%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 14:22
10.111 -0,16%
Francoforte 14:22
24.375 -1,33%

Francoforte: scambi al rialzo per Henkel

Bene il produttore tedesco di agenti chimici e detersivi, con un rialzo del 2,42%.
