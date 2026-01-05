Milano 14:55
45.694 +0,70%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 14:55
9.978 +0,27%
Francoforte 14:55
24.708 +0,69%

Francoforte: scambi in positivo per Siemens Energy

Francoforte: scambi in positivo per Siemens Energy
Apprezzabile rialzo per il leader delle energie rinnovabili, in guadagno del 2,61% sui valori precedenti.
