Milano 14:00
45.445 -0,25%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:00
10.016 -0,32%
Francoforte 14:00
25.042 -0,32%

Francoforte: scambi negativi per BMW

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi negativi per BMW
Rosso per il produttore di auto di Monaco, che sta segnando un calo del 2,66%.
Condividi
```