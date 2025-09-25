Milano 12:20
42.353 -0,17%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 12:20
9.228 -0,24%
Francoforte 12:20
23.520 -0,62%

Francoforte: sell-off per Carl Zeiss Meditec

Migliori e peggiori
Francoforte: sell-off per Carl Zeiss Meditec
(Teleborsa) - Scende sul mercato Carl Zeiss Meditec, che soffre con un calo del 3,98%.

Il movimento di Carl Zeiss Meditec, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Germany MDAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


L'esame di breve periodo di Carl Zeiss Meditec classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 44,39 Euro e primo supporto individuato a 43,63. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 45,15.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```