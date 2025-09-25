Francoforte: sell-off per Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec

Germany MDAX

Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Scende sul mercato, che soffre con un calo del 3,98%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 44,39 Euro e primo supporto individuato a 43,63. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 45,15.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)