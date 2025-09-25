Milano 14:56
Francoforte: si concentrano le vendite su HeidelbergCement

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia del cemento tedesca, che presenta una flessione del 3,41% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di HeidelbergCement, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il big cementiero tedesco, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 188 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 195. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 185.

