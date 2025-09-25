Francoforte: si concentrano le vendite su HeidelbergCement

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia del cemento tedesca
, che presenta una flessione del 3,41% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di HeidelbergCement
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il big cementiero tedesco
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 188 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 195. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 185.
