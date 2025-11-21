Milano 13:49
Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per HeidelbergCement
(Teleborsa) - Rosso per la compagnia del cemento tedesca, che sta segnando un calo del 2,02%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che HeidelbergCement mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,43%, rispetto a -3,94% dell'indice della Borsa di Francoforte).


L'esame di breve periodo del big cementiero tedesco classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 210,9 Euro e primo supporto individuato a 205,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 216.

