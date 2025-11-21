Francoforte: rosso per HeidelbergCement

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia del cemento tedesca
, che sta segnando un calo del 2,02%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che HeidelbergCement
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,43%, rispetto a -3,94% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
L'esame di breve periodo del big cementiero tedesco
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 210,9 Euro e primo supporto individuato a 205,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 216.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)