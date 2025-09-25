Intel cerca nuovi investitori e contatta Apple per finanziarie il rilancio

Intel

Apple

I colloqui con Apple per un potenziale ingresso nel capitale

Colloqui ad ampio raggio

Nvidia

SoftBank

Un futuro molto incerto

(Teleborsa) -e con altre società statunitensi per esplorare la possibilità di une finanziare cosi gli investimenti necessari. Lo rivela Bloomberg in un'anticipazione, citando fonti vicine alla vicenda. L'iniziativa, volta adel produttore di chip in difficoltà, potrebbe anche non sfociare in un accordo.. Tuttavia, le azioni Intel sono volate ieri a New York, mettendo a segno un rialzo del 6,4% a 31,22 dollari.Apple e Intel, stando a quanto riferisce l'agenzia internazionale, avrebbero discusso dell'della società californiana con sede a Santa Clara e parlato di unaApple, cliente Intel di lunga data, è passata ai processori interni negli ultimi cinque anni, rivolgendosi alla concorrenza. Idel produttore di iPhone sono ora prodotti dallaed appare alquantosui suoi passi ed adottare nuovamente iper i suoi dispositivi.I colloqui fra Intel ed Apple sarebbero ancora in una fase iniziale e potrebbero non portare ad alcun accordo.Intel non si è limitata ad Apple, ma ha ancheper possibili investimenti e partnership. La scorsa settimana è stato annunciato un accordo con, che ha investitonel capitale di Intel, nell'ambito di una partnership volta a collaborare con la big americana sui chip per PC e data center.Anche, il colosso tecnologico giapponese che punta ad espandersi ulteriormente negli Stati Uniti, ha annunciato un investimento didi dollari in Intel il mese scorso.Questi due investimenti fanno seguito all'inconsuetonel capitale di Intel, mediato dallo stesso Presidente Donald Trump, che considera Intel un elemento chiave per rilanciare la produzione nazionale, una priorità per la Casa Bianca.Ladi finanziare il rilancio trovando il supporto finanziario e la complicità di altre big tecnologiche potrebbe. Le sfide per Intel rimangono scoraggianti, poiché l'azienda si trova a confrontarsi con unaed ha ceduto il suo consolidato vantaggio tecnologico e le sue quote di mercato a favore di Advanced Micro Devices, perdendo anche il treno dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, che ormai è una specialità di Nvidia.