McKesson, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - Retrocede molto il distributore di prodotti farmaceutici
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,57%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di McKesson
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di McKesson
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 749 USD. Possibile una discesa fino al bottom 701,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 796,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)