New York: rosso per Amgen

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società farmaceutica
, in flessione del 2,16% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amgen
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 270,6 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 278,4. Il peggioramento della compagnia farmaceutica statunitense
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 267,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)