New York: rosso per Amgen

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società farmaceutica, in flessione del 2,16% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amgen, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 270,6 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 278,4. Il peggioramento della compagnia farmaceutica statunitense è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 267,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
