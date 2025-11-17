Milano 17:35
43.767 -0,52%
Nasdaq 22:00
24.800 -0,83%
Dow Jones 22:01
46.590 -1,18%
Londra 17:35
9.675 -0,24%
Francoforte 17:35
23.591 -1,20%

New York: scambi in positivo per Amgen

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società farmaceutica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,85%.

Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Amgen rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, la compagnia farmaceutica statunitense è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 345,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 338,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 353.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
