New York: rosso per Amgen

(Teleborsa) - Pressione sulla società farmaceutica
, che tratta con una perdita dell'1,85%.
L'andamento di Amgen
nella settimana, rispetto al Dow Jones
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente, la compagnia farmaceutica statunitense
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 342,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 337. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 347,2.
