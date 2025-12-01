Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:40
25.414 -0,08%
Dow Jones 19:40
47.565 -0,32%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

New York: rosso per Amgen

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla società farmaceutica, che tratta con una perdita dell'1,85%.

L'andamento di Amgen nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Tecnicamente, la compagnia farmaceutica statunitense è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 342,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 337. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 347,2.

