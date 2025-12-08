New York: calo per Amgen

(Teleborsa) - Ribasso per la società farmaceutica
, che presenta una flessione dell'1,96%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones
, evidenzia un rallentamento del trend di Amgen
rispetto all'indice americano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della compagnia farmaceutica statunitense
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Amgen
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 328,1 USD. Primo supporto a 320,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 317,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)