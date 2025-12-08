Milano 17:35
New York: calo per Amgen

(Teleborsa) - Ribasso per la società farmaceutica, che presenta una flessione dell'1,96%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Amgen rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della compagnia farmaceutica statunitense. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Amgen evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 328,1 USD. Primo supporto a 320,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 317,4.

