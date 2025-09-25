Milano 12:23
42.363 -0,14%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 12:23
9.232 -0,20%
Francoforte 12:23
23.525 -0,60%

Parigi: andamento rialzista per Dassault Systemes

Migliori e peggiori
Parigi: andamento rialzista per Dassault Systemes
(Teleborsa) - Avanza la società di software francese, che guadagna bene, con una variazione dell'1,94%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Dassault Systemes rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 28,58 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 28,08. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 27,76.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
