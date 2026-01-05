Parigi: scambi al rialzo per Dassault Systemes

società di software francese

CAC40

Dassault Systemes

indice di Parigi

Dassault Systemes

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,84%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 23,55 Euro con tetto rappresentato dall'area 24. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23,28.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)