Parigi: scambi al rialzo per Dassault Systemes

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di software francese
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,84%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Dassault Systemes
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Dassault Systemes
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 23,55 Euro con tetto rappresentato dall'area 24. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)