Parigi: scambi al rialzo per Dassault Systemes

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di software francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,84%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Dassault Systemes rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Dassault Systemes suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 23,55 Euro con tetto rappresentato dall'area 24. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23,28.

