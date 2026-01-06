Parigi: performance negativa per Dassault Systemes

(Teleborsa) - Sottotono la società di software francese
, che passa di mano con un calo del 2,46%.
L'andamento di Dassault Systemes
nella settimana, rispetto al CAC40
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di Dassault Systemes
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 23,73 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,29. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 24,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)