Parigi: balza in avanti Dassault Systemes

società di software francese

CAC40

Dassault Systemes

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,82%.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 23,86 Euro con tetto rappresentato dall'area 24,16. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23,67.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)