Milano 9:32
42.327 -0,23%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 9:32
9.228 -0,24%
23.592 -0,32%

PLATINUM del 24/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Composto ribasso per il metallo bianco-argenteo in flessione dell'1,47% sui valori precedenti.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.514,5, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.421. L'equilibrata forza rialzista del platino è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1.608.


