Saipem, UBS avvia la copertura con Buy e target price a 3 euro

(Teleborsa) - UBS
ha avviato la copertura
di Saipem
con un rating Buy
e un target price di 3 euro
, implicando un potenziale rialzo di circa il 23%, sostenendo che il mercato stia trascurando il "potenziale di ripresa sottovalutato" del gruppo.
Gli analisti hanno evidenziato i progressi
di Saipem dal suo reset del 2022, inclusi un portafoglio ordini ripulito, cambiamenti nel management e una migliore qualità dei contratti.
Il portafoglio ordini record raggiunto nel 2024 offre una forte visibilità
sui ricavi fino al 2026, con UBS che prevede un aumento dell’EBITDA a 2 miliardi entro il 2028.
Gli esperti si aspettano che i margini si espandano di circa 400 punti base
rispetto ai livelli del 2024, tornando alle performance pre-COVID.
Gli analisti hanno anche evidenziato il potenziale rialzo
derivante dalla pianificata fusione con Subsea7
, prevista per il secondo semestre del 2026 in attesa delle approvazioni normative. Essi considerano l’operazione strategicamente convincente
, creando "un leader globale del mercato offshore con una posizione unica nei segmenti in rapida crescita delle installazioni sottomarine e SURF."
UBS considera l’obiettivo di sinergie di 300 milioni come conservativo
e si aspetta che il mercato inizi a prezzare l’accordo più vicino al completamento.
La banca prevede che i ricavi di Saipem si attestino a 15 miliardi nel 2025 e a 15,3 miliardi nel 2026, con un utile netto in aumento da 432 milioni nel 2025 a 564 milioni nel 2026.
Gli analisti hanno anche evidenziato un bilancio più solido
, con un debito netto ridotto a soli 0,2 miliardi nella prima metà del 2025, e l’obiettivo di ottenere un rating creditizio investment-grade nel medio termine.