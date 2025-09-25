Saipem, UBS avvia la copertura con Buy e target price a 3 euro

UBS

(Teleborsa) -hadicon une un, implicando un potenziale rialzo di circa il 23%, sostenendo che il mercato stia trascurando il "potenziale di ripresa sottovalutato" del gruppo.Gli analisti hanno evidenziato idi Saipem dal suo reset del 2022, inclusi un portafoglio ordini ripulito, cambiamenti nel management e una migliore qualità dei contratti.Il portafoglio ordini record raggiunto nel 2024 offre unasui ricavi fino al 2026, con UBS che prevede un aumento dell’EBITDA a 2 miliardi entro il 2028.Gli esperti si aspettano che i margini sirispetto ai livelli del 2024, tornando alle performance pre-COVID.Gli analisti hanno anche evidenziato ilderivante dalla pianificata, prevista per il secondo semestre del 2026 in attesa delle approvazioni normative. Essi considerano l’operazione, creando "un leader globale del mercato offshore con una posizione unica nei segmenti in rapida crescita delle installazioni sottomarine e SURF."UBS considera l’obiettivo di sinergie di 300 milioni comee si aspetta che il mercato inizi a prezzare l’accordo più vicino al completamento.La banca prevede che i ricavi di Saipem si attestino a 15 miliardi nel 2025 e a 15,3 miliardi nel 2026, con un utile netto in aumento da 432 milioni nel 2025 a 564 milioni nel 2026.Gli analisti hanno anche evidenziato un, con un debito netto ridotto a soli 0,2 miliardi nella prima metà del 2025, e l’obiettivo di ottenere un rating creditizio investment-grade nel medio termine.