Turismo, Priante (Enit): italia resta paese più desiderato del mondo

(Teleborsa) -. Le persone non viaggiano più soltanto per una destinazione, ma perché spinte da una motivazione precisa. Ed è per questo che l’Italia, dati alla mano, resta il Paese più desiderato del mondo”. Lo ha detto la presidente di Enit,intervenendo all’evento “Lo stato del turismo in Italia” in corso a Cavallino Treporti (Venezia).Secondo Priante, accanto alle grandi città, “sta emergendo un’Italia diversa, profonda e verticale, che sorprende i viaggiatori e parla soprattutto alle nuove generazioni e agli sportivi”. Una trasformazione che, ha sottolineato, “trova conferma nel primato europeo dell’Italia come destinazione outdoor”.In questo quadro,– non solo le Alpi ma anche l’Appennino – è diventata un vero punto di svolta, allungando la stagione e ampliando l’offerta, e rafforzando l’immagine di un Paese capace di proporre esperienze uniche e di mantenere standard di accoglienza e qualità senza paragoni”.“Alla fine non siamo un Paese enorme per dimensioni geografiche, ma abbiamo una densità di contenuti e di possibilità che ci consente di raccontare un’Italia sempre nuova e di lavorare molto bene sul futuro"."Anche la narrazione politica deve cambiare, riconoscendo i risultati di questo governo, che ha saputo trasmettere stabilità e fiducia all’estero e agli investitori stranieri. Dobbiamo essere orgogliosi e dire bravi agli imprenditori c”, ha concluso la presidente di Enit.