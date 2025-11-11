Bilancia pagamenti turismo, Bankitalia: ad agosto surplus a 3,2 miliardi

(Teleborsa) - Lo scorso agosto la bilancia dei pagamenti turistica dell'Italia ha registrato un surplus di 3,2 miliardi di euro,
in crescita rispetto allo stesso mese del 2024; le entrate turistiche (7,7 miliardi) sono aumentate del 2,9 per cento, mentre le uscite (4,5 miliardi) sono diminuite del 2,1 per cento.
Lo rende noto Bankitalia
nell'aggiornamento mensile sul turismo internazionale sottolineando che nella media dei tre mesi terminanti in agosto 2025 la crescita delle entrate rispetto allo stesso periodo del 2024 è stata del 4,9 per cento, mentre le uscite sono aumentate del 2,6 per cento.L'incremento della spesa in Italia
dei viaggiatori provenienti dai paesi extra-UE è risultato lievemente superiore a quello registrato dai turisti della UE (rispettivamente, il 5,4 e il 4,6 per cento). La spesa degli italiani all'estero è invece cresciuta solamente nell'area dell'UE (6,1 per cento) a fronte di un calo di quella nei paesi extra-UE (-1,5 per cento).