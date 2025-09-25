Milano
Giovedì 25 Settembre 2025, ore 17.40
USA, Vendita case esistenti in agosto
25 settembre 2025 - 16.05
USA,
Vendita case esistenti in agosto pari a 4 Mln unità
, in calo rispetto al precedente 4,01 Mln unità (la previsione era 3,96 Mln unità).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
