USA, Vendita case esistenti in agosto

USA, Vendita case esistenti in agosto
USA, Vendita case esistenti in agosto pari a 4 Mln unità, in calo rispetto al precedente 4,01 Mln unità (la previsione era 3,96 Mln unità).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
