Analisi Tecnica: EUR/GBP del 25/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro contro la valuta britannica, che in chiusura evidenzia un timido +0,15%.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,8751. Rischio di discesa fino a 0,8728 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,8774.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)